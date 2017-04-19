預售屋契約不保護買家？民眾荷包大失血

市議員劉茂群（右）認為預售屋定型化契約對購屋者不利。（甘嘉雯攝）

桃園市府地政局日前針對預售屋定型化契約進行查核，發現16家皆不符合規定，包括開工及取得使用執照期限、房地標示及停車位規格、通知交屋期限等事項，違規比例也相當高，多位議員表示，不能站在保障建商立場卻欺負百姓，民眾損失高一次恐達15％。

根據地政局稽查結果，買賣定型化契約主要缺失，包含「交屋保留款未達房地總價5％」、「違約處罰違反平等互惠原則」、「開工及取得使用執照期限，沒有明確完工日期，建商遲延也沒有責任，違反公平原則」、「通知交屋期限不符內政部規定於通知交屋日起30日後始需負擔水電費、瓦斯基本費的約定」。

劉茂群議員表示，抽查16家竟然全部不合格，可見建商對於買賣定型化契約不遵守規定情況很普遍，往往是消費者吃悶虧，市議員王浩宇、邱素芬也建議比照台北市，只要查到建商預售屋買賣契約不合格，立刻公告名單並罰款。

市議員徐玉樹也希望市府嚴格把關，不要讓桃園成為建商的天堂，楊朝偉、彭俊豪議員則認為，如果抽查到一家建商買賣定型化契約不合格，應該抽查範圍到該建商在桃園市所有的建案，另建商買賣定型化契約更新後，也要顧及舊客戶權益。

(中時)