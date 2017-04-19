華山獨居老人 彩繪夢想家園

桃園市85歲黃奶奶，膝下無子，喪偶獨居30餘載，經歷大小災難，只要一想起921地震時天搖地動，驚慌失措中滾落階梯，無人照料的恐怖情景，就會驚慌難過。華山基金會提供關懷訪視、居家環境改善、物資協助、促進社會參與等，讓她有個依靠。

(中時)