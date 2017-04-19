航空城配地比縮水4％ 市價超過400億

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航空城都市計畫配地比為41％，市議員舒翠玲19日在地政局工作報告時，批評市長鄭文燦政策跳票，她說選前鄭文燦開出農地配地45％、特農區50％，如今變成農地41％、特農區46％，等於縮水4％，蛋白區區段徵收面積達1674公頃，減少4％等於減少67公頃，市價超過400億元，平均每位地主損失100萬元。

(中時)