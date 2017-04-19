謝依涵無期徒刑定讞 再服刑20年10月15天就可申請假釋
殺害2條人命、被外界封為「蛇蠍女」的謝依涵，因為「有教化可能」獲判無期徒刑定讞，由於謝女在看守所內參加比賽還曾獲奬，表現甚佳，未來移往桃園龍潭女監若能持續表現，法界人士認為「她一定能獲假釋出獄！」
根據法務部2006年之後則是考慮到受刑人累犯比例日漸上升，因此延長到必須服滿25年才能申請。在八里雙屍命案中，凶手謝依涵在2013年3月6日遭到檢方聲押獲准後，就被關進了台北女子看守所，迄今已有4年又44天時間，均可折抵刑期。
換句話說，謝依涵今年也才32歲，若能最快可在服滿25年刑期的2038年3月6日獲得假釋出獄，屆時她也才53歲。
法界人士指出，即使獲得假釋資格也未必能獲得假釋，因為申請假釋必須視受刑人「累進處遇」表現及級別而定，但謝依涵在女所作文比賽得奬，甚至還以「吃魩仔魚太殘忍」為魚請命，如果能持續這樣的表現，應該可以為她申請假釋加分。
(中時)
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