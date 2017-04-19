桂竹筍農產業文化 泰安促銷活動29日登場
每年4月正是苗栗縣泰安鄉桂竹筍盛產季節，鄉公所29日要舉辦桂竹筍農產業文化活動，行銷泰安鄉觀光旅遊。縣長徐耀昌與鄉長劉美蘭等人19日擔任代言人，邀請全國民眾4月29日到泰安，享受一趟桂竹筍美食饗宴與溫泉慢遊。
桂竹筍分布在台灣中北部山區，苗栗縣桂竹林則集中南庄和泰安鄉，面積逾1000公頃，4至5月為桂竹筍產季，由於桂竹筍好吃低熱量且豐含纖維質，是開胃前菜也是煮湯料理好食材，被泰雅部落視為上帝賦予的禮物。
上午暖場活動，由傳源文化藝術團熱情活潑的原住民舞蹈揭開序幕，縣長徐耀昌、泰安鄉長劉美蘭、縣議員胡忠勇等人，也出席協助行銷這項農特產。會場另可品嘗育達科技大學同學烹煮的多道特色美味桂竹筍料理，安排來賓體驗動手剝筍比賽的樂趣。
徐耀昌表示，泰安鄉現在除了桂竹筍之外，還盛產甜棗、柑橘等農產品，另外泰安鄉的溫泉也名聞遐邇，現在來到泰安，除了可以品嘗鮮甜的桂竹筍及原住民風味餐外，亦可安排泡湯行程，舒緩平日工作的疲勞。
「106年泰安桂竹筍農產業文化促銷活動」於29日在雪霸國家公園管理處汶水遊客中心登場，將邀請原住民藝文表演團隊、皮卡丘和甜心姐姐及舊匠樂團演出，帶來包括原住民舞蹈及Live-Band 表演等，另外還擺設農特產品展售會，將物美價廉的農特產品一次呈現給參與的民眾。
現場只要捐贈1張今年年3-4月發票，即可免費參加陶笛彩繪DIY活動，發票將全數捐給華山基金會，讓民眾享受DIY樂趣同時做公益，活動精采可期，歡迎民眾闔家參與。
(中時)
關鍵字：桂竹筍農產業文化活動、泰安鄉觀光旅遊
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