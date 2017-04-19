美商務部初裁陸產硬木膠合板存在補貼行為

新華社報導，美國商務部18日宣布初裁結果，認定從中國進口的硬木膠合板存在補貼行為。根據美方程序，美國商務部和國際貿易委員會今年夏季將會繼續就此作出終裁。

美國商務部當天發表聲明稱，該部門初步裁定中國出口到美國的上述產品存在補貼行為，補貼幅度為9.89％至111.09％。基於補貼幅度的初裁結果，美國商務部將通知美國海關和邊境保護局對中國相關出口商和生產商徵收相應保證金。

美國商務部的數據顯示，2016年美國從中國進口的硬木膠合板價值約為11.2億美元。

(工商)