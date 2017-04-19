MLB》無安打不給拚 原來殷仔去年這裡受傷

陳偉殷先發7局，沒讓水手擊出任何安打。（美聯社）

陳偉殷今對水手先發7局未被擊出安打，卻因用球數達百球而被換下，未能完投挑戰「無安打比賽」。馬林魚教頭麥汀利（Don Mattingly）賽後解釋，卻意外說出是考量殷仔去年的「尺骨附屬韌帶撕裂傷」，基於保護才不讓他續投。

「他去年UCL（尺骨附屬韌帶）撕裂，如今雖然健康歸隊，但我不會讓他投到130球，」麥帥說：「第7局他投出1次四壞和1次觸身，每名打者都用了不少球，我們知道他的控球已經沒那麼準，當下就決定不會讓他投滿9局了。」

馬林魚教頭麥汀利（左）在7局結束後與陳偉殷交談。（美聯社）

陳偉殷去年因傷缺陣近兩個月，對外說法均為「手肘扭傷」，麥帥的用詞相對嚇人。然而，所謂UCL撕裂就是程度不同的扭傷，大多數透過藥物、物理治療等保守療法就能痊癒，殷仔就是屬於這種情況。只有非常嚴重的案例，才需要接受俗稱「湯米約翰」的手肘韌帶重建手術。

麥帥不是第一次把還沒被敲安打的先發投手換下，去年4月左投康利（Adam Conley）就在7.2局無安打的情況下退場。不過當時康利投了116球，比殷仔今天還多16球。顯然是考量到去年肘傷，麥帥才更早換投。

陳偉殷投完7局退場時，麥帥就曾上前溝通。殷仔當時表示自己還能續投，但麥帥希望他保持整季健康，「如果讓我選擇，我想丟下去，但如果總教練是為了我好，一切就由他決定。」

麥帥稱讚殷仔此役表現非常出色，「他把球精準控在本壘板的兩側，又能運用快慢速差，讓打者感到無助。更重要的是，上役對大都會他受到了一些打擊，投了一場不是很好的比賽，但這次立刻用一場好投討回，不論是對球隊或他自己都很有意義。」

(中時電子報)