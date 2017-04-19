北京萬人發明專利擁有量居中國第一

中新社報導，近年來，北京市知識產權保護意識進一步增強，知識產權數量持續增長、品質不斷提高。2016年，全市專利申請量達18.9萬件，年增21％；發明專利申請量突破10萬件，年增17.7％。其中，北京市萬人發明專利擁有量為76.8件，位居中國第1位。

萬人發明專利擁有量，是指每萬人擁有經國內外知識產權行政部門授權且在有效期內的發明專利件數。

(工商)