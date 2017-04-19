苗栗縣立國樂團迎接母親節 與古箏演奏家奏「五月聲情」

苗栗縣立國樂團與名古箏演奏家彭景，在「五月聲情」合作演出。（陳慶居攝）

苗栗縣立國樂團也與竹南鎮合唱團合作。（陳慶居攝）

苗栗縣立國樂團迎接母親節到來，將於5月6日晚間在文化觀光局中正堂舉辦「五月聲情」音樂會，邀知名古箏演奏家彭景、竹南鎮立合唱團與樂團合作演出，歡迎民眾索票陪媽媽一起來聆賞。

這場母親節音樂會採索票免費入場，4月29日上午8點30分起在文觀局服務台開放索票，每人限索2張，索完為止，洽詢電話 037-326935，相關訊息可至文觀局網站查詢。

縣府文觀局上午在第一展覽室舉行宣傳音樂會，古箏演奏家彭景與在縣立國樂團協奏下，以精湛純熟的彈撥技巧詮釋經典名曲《梁祝》，旅律典雅優美；竹南鎮立合唱團也獻唱《母親，您真偉大》，悠揚的歌聲十分動聽。

縣長徐耀昌表示，為表達對天下母親誠摰的祝福，縣立國樂團籌辦這場專屬於母親的音樂盛會，參與演奏家彭景、與縣立國樂團及竹南鎮立合唱團均為一時之選，歡迎民眾陪同母親一起來欣賞，慰勞媽媽的辛勞，也讓媽媽感受子女的孝心。

縣立國樂團音樂總監黎俊平指出，「五月聲情」音樂會演出曲目包括《春》、《茉莉花》、《梁祝》、《春風幻想曲》、《母親，您真偉大》等，以音樂祝福天下的母親們佳節快樂，並串起大家甜蜜的回憶，與母親們共度溫馨、感性的夜晚。

文觀局長林彥甫表示，古箏演奏家彭景曾榮獲台北國樂協會彈撥大賽古箏組第一名，目前在台南藝術大學等校教授古箏；成軍近10年的竹南鎮立合唱團曾榮獲世界杯創新合唱大賽評審團特別獎及銀、銅牌獎，「五月聲情」將是一場高水準的音樂饗宴，歡迎民眾索票聆賞。

(中時)