李明哲案 法務部：4度詢問李的行蹤 陸方拒說明
針對前民進黨黨工李明哲在大陸遭扣留一事，法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明今天下午表示，國兩司迄今已透過電話、公函、傳真等方式，4度向陸方詢問李的行蹤，但陸方僅以國務院已做出說明，拒絕進一步說明，因此我方目前對於李明哲究竟因何事遭羈押，以及遭羈押地點，都不清楚。
蔡秋明說，國兩司自李明哲下落不明後，即依據兩岸協議的機制，透過電話、公函、傳真等方式，4度向陸方詢問李的行蹤，但陸方僅以國務院已針對李明哲案，說明李涉及國安事件，並不願進一步說明。
蔡秋明表示，依據兩岸共打及司法互助協議，對方人民若人身自由受限時，須通報對方，但陸方對李明哲案，目前並未依協議機制處理，他認為陸方不願將李案定位於刑事案件，也不認為李的人身自由受限。
蔡秋明說，我方日前偵辦共諜案，逮捕前政大陸生周泓旭後，立即以周涉及刑事案件遭羈押，向陸方通報，但陸方對李明哲案並未依協議處理，我方迄今仍不知李遭羈押地點，偵辦機關及李遭羈押地點。
蔡秋明說，2012年台籍人士鍾鼎邦在大陸探親期間遭羈押近2個月，大陸公安部曾以公函通報我方刑事局鍾男遭「監視居住」於江西，但李案並沒有通報。
蔡秋明承認自去年520後，兩岸共打已有趨緩，但目前雙方的法院文書交換、調查取證，仍在陸續進行中。
(中時)
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