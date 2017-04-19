國考失利男燒報紙自殺 警方馳援救一命

南投市一名男子，因參加國家考試多次未考取，壓力太大，在房間將門窗緊閉，燃燒報紙意圖自殺！中興警分局光明派出所警員馬泓毅、莊雅萍，獲報迅速趕到，並通報消防分隊救護，將男子送醫，救回寶貴生命！

員警到場時，發現男子奄奄一息，橫躺床上且瞳孔放大，立即將門窗打開；消防救護人員施以CPR 搶救後，男子恢復意識，警員再協助救護人員以擔架運送下樓，送醫急救脫險。

中興警分局長徐章哲表示，警員馬泓毅、莊雅萍迅速趕到現場，判斷情況危急並施於急救，及時挽回民眾生命，受到民眾敬佩、家屬感激，足為警察表率。

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(中時)