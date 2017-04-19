年產8億度電 利澤地熱電廠通過環評

環保署今日召開環境影響評估審查委員會，會中通過位於宜蘭縣五結鄉利澤工業區內，「利澤地熱電廠開發案」，這也是台灣第一件地熱發電廠通過環評案。

開發單位蘭陽地熱資源公司表示，此案採用新型的封閉迴路熱能收集技術，只取熱，不抽取地下水，不會引發地層下陷或海水倒灌，也沒有鍋爐，不會有一般電廠鍋爐爆炸、發電設備失控風險。發電後已降溫的熱水會流入井下循環利用，並由氣冷式冷卻，熱水不排放外界，沒有熱水汙染。

蘭陽地熱資源公司指出，建廠完畢後共有11口地熱井，井深6公里，地熱井井底直徑約30公分，預計在2025年裝置容量能達到達10.1萬瓩，每年可提供8億度的電力。

(中時)