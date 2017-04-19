爛醉騎車暗夜撞死人 年輕廚師慘死
今年2月基隆市1名38歲余姓男子，飲酒後騎車返家，行經七堵明德二路巷口時，隨意變換車道，與直行的陳男發生擦撞，陳男當場彈飛數公尺頭顱破裂慘死，警方抽血發現，余男酒測值竟高達1.05毫克，等於已是爛醉程度，檢方昨天依公共危險罪嫌將他起訴。
「喝酒騎車撞死人真夭壽！」死者家屬怒批，當時得知陳男是遭余男酒駕撞死，實在嚥不下這口氣，要求對方「講清楚說明白」，但余男當時早已喝得全身醉醺醺，車禍後也不醒人事，送往醫院急救時，測得酒測值為1.05毫克，連醫師都搖頭說：「喝哪麼醉還開車，當然會出事」。
檢警調查，余男當天晚間6點多在親戚家喝酒，騎機車回家，行經明德二路巷口時，余男打算右轉泰安路，卻直接撞上在右側的陳男，兩人重摔後各自倒在安全島旁，而陳男因頭部重受到重創，到院前就失去生命跡象，急救後仍回天乏術，余男則斷了3根肋骨，送醫後撿回一命。
據了解，死者家住在台北，曾在基隆某餐廳工作，因為打算考取廚師執照，每天騎機車兩地往返，豈料被酒駕的余男撞死，檢方昨天偵查終結，認定余男酒後影響判斷能力，而疏於未注意後方來車是肇禍主因，依酒後駕車致人於死罪嫌將他起訴。
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(中時)
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