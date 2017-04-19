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搶前瞻城鄉建設大餅 魏明谷直指三級政府人事費需全面檢討

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前瞻城鄉建設各縣市搶大餅魏明谷直指縣的三級政府人事費用可觀需全面檢討
立法院19日上午舉行「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，下午城鄉建設討論，魏明谷在一片搶奪經費大餅的聲浪中，直指除了建設以外，制度也應全盤思考。（吳敏菁攝）
前瞻城鄉建設各縣市搶大餅魏明谷直指縣的三級政府人事費用可觀需全面檢討
立法院19日上午舉行「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，下午城鄉建設討論，魏明谷在一片搶奪經費大餅的聲浪中，直指除了建設以外，制度也應全盤思考。（吳敏菁攝）
前瞻城鄉建設各縣市搶大餅魏明谷直指縣的三級政府人事費用可觀需全面檢討
立法院19日上午舉行「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，下午城鄉建設討論，魏明谷在一片搶奪經費大餅的聲浪中，直指除了建設以外，制度也應全盤思考，並遺憾中央未能支持縣府提出綠能和人才培訓。（吳敏菁攝）

立法院19日上午舉行「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，下午城鄉建設討論，魏明谷在一片搶奪經費大餅的聲浪中，直指除了建設以外，制度也應全盤思考，直轄與省轄市是二級，剩下的縣，鄉、鎮、市得選舉，不僅地方人事費用可觀，三級政府機關，行政效率也不及二級政府機關。

魏明谷指出，彰化縣有130萬人口，除6都以外排名第1，但彰化縣土地面積小，就這次十大幸福工程來講，提出建議，縣府要打造鹿港國家歷史風景區。

今天縣長魏明谷要出席，遭遇嚴重推擠，還抗議年金民眾，被水潑了一身，西裝、襯衫全濕透，陪同的新聞處長林德宇，西裝也被扯破，後半身開了大岔，對於如此暴力，魏明谷說，沒有大礙，不願意追究，但台灣是民主法治的社會，希望大家能夠理性訴求。

今天會中，魏縣長感謝中央支持，期盼中央透過前瞻基礎建設，改善彰化人民生活環境，特別感謝總統蔡總統日前到縣府參加綠能招商成果發表會，對投資超過1兆，讚譽有加，但也表達遺憾，彰縣府提出綠能的研發、人才的培訓、以及運維的基礎建設等規劃，竟未獲中央支持，希望中央能重視彰縣府努力及需求。

對打造鹿港國家歷史風景區，魏明谷指出，「一府﹑二鹿﹑三艋舺」，彰化縣即將邁入建縣300年，300年前彰化縣是一個繁華商港，留下許多歷史文物、古蹟建築、民俗才藝雕刻等等，有關文化生活圈建設的部分，縣府提出鹿港國家歷史風景區概念，有商機人們就拆老屋蓋民宿，希望聽取地方的意見，是否能用補助方式，讓老屋就地變成民宿，讓老屋變成文化財。

魏明谷說，鹿港每年有600多萬旅遊人次，迫切需要解決停車及交通問題，希望將輕軌從彰化市連接到鹿港，將城鄉差距利用城鄉基礎建設縮小，感謝前瞻計畫中補助彰化縣「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」、「臺中捷運綠線延伸彰化」及「集集支線基礎設施改善」3項軌道建設，總計181.5億元。

魏明谷強調，城鄉建設以人民切身有感為核心，彰化縣選擇重要而急迫40項計畫，包含鹿港國家歷史風景區基礎環境改善、鐵道文化創意園區、彰南農業創新園區、彰化26鄉鎮市道路品質改善、校園無障礙運動設施、校舍及閱讀中心修繕等，期盼中央能全力給予支持。

(中時)

關鍵字：前瞻基礎建設魏明谷城鄉建設三級政府機關彰化縣
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