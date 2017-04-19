搶前瞻城鄉建設大餅 魏明谷直指三級政府人事費需全面檢討

立法院19日上午舉行「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，下午城鄉建設討論，魏明谷在一片搶奪經費大餅的聲浪中，直指除了建設以外，制度也應全盤思考。（吳敏菁攝）

立法院19日上午舉行「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，下午城鄉建設討論，魏明谷在一片搶奪經費大餅的聲浪中，直指除了建設以外，制度也應全盤思考。（吳敏菁攝）

立法院19日上午舉行「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，下午城鄉建設討論，魏明谷在一片搶奪經費大餅的聲浪中，直指除了建設以外，制度也應全盤思考，並遺憾中央未能支持縣府提出綠能和人才培訓。（吳敏菁攝）

立法院19日上午舉行「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，下午城鄉建設討論，魏明谷在一片搶奪經費大餅的聲浪中，直指除了建設以外，制度也應全盤思考，直轄與省轄市是二級，剩下的縣，鄉、鎮、市得選舉，不僅地方人事費用可觀，三級政府機關，行政效率也不及二級政府機關。

魏明谷指出，彰化縣有130萬人口，除6都以外排名第1，但彰化縣土地面積小，就這次十大幸福工程來講，提出建議，縣府要打造鹿港國家歷史風景區。

今天縣長魏明谷要出席，遭遇嚴重推擠，還抗議年金民眾，被水潑了一身，西裝、襯衫全濕透，陪同的新聞處長林德宇，西裝也被扯破，後半身開了大岔，對於如此暴力，魏明谷說，沒有大礙，不願意追究，但台灣是民主法治的社會，希望大家能夠理性訴求。

今天會中，魏縣長感謝中央支持，期盼中央透過前瞻基礎建設，改善彰化人民生活環境，特別感謝總統蔡總統日前到縣府參加綠能招商成果發表會，對投資超過1兆，讚譽有加，但也表達遺憾，彰縣府提出綠能的研發、人才的培訓、以及運維的基礎建設等規劃，竟未獲中央支持，希望中央能重視彰縣府努力及需求。

對打造鹿港國家歷史風景區，魏明谷指出，「一府﹑二鹿﹑三艋舺」，彰化縣即將邁入建縣300年，300年前彰化縣是一個繁華商港，留下許多歷史文物、古蹟建築、民俗才藝雕刻等等，有關文化生活圈建設的部分，縣府提出鹿港國家歷史風景區概念，有商機人們就拆老屋蓋民宿，希望聽取地方的意見，是否能用補助方式，讓老屋就地變成民宿，讓老屋變成文化財。

魏明谷說，鹿港每年有600多萬旅遊人次，迫切需要解決停車及交通問題，希望將輕軌從彰化市連接到鹿港，將城鄉差距利用城鄉基礎建設縮小，感謝前瞻計畫中補助彰化縣「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」、「臺中捷運綠線延伸彰化」及「集集支線基礎設施改善」3項軌道建設，總計181.5億元。

魏明谷強調，城鄉建設以人民切身有感為核心，彰化縣選擇重要而急迫40項計畫，包含鹿港國家歷史風景區基礎環境改善、鐵道文化創意園區、彰南農業創新園區、彰化26鄉鎮市道路品質改善、校園無障礙運動設施、校舍及閱讀中心修繕等，期盼中央能全力給予支持。

(中時)