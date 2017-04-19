海大研發首創 「會喊餓」的矽藻
國立台灣海洋大學發表，成功研發全世界第一隻「會喊餓」的矽藻，未來將可技轉到生技產業，應用在生技製藥領域。而這項研究成果領先全球，同時也被藻類研究領域頂尖國際期刊Algal research收錄，獲得專利認證。
海洋大學19日舉辦「生科週研究成果發表會」，生命科學暨生物科技學系林翰佳主任研究團隊，發表透過生物技術研發出全世界第一隻「會喊餓」的矽藻，讓在座與會的學者感到相當驚訝興奮。
海大生科系主任林翰佳表示，在過去研究中，發現矽藻在營養缺乏的逆境下會產生一種獨特的酵素，可以把原來矽藻無法吸收的有機磷酸鹽，催化成可利用的無機磷酸鹽，但從來沒有人能夠把這種酵素從矽藻中純化出來，深入研究。
海大生科系博士生林宏運利用質譜技術、配合生化分析的方法，成功純化並鑑定出能夠產生這種酵素的基因序列。正常情況下，矽藻在受到藍光照射時，細胞內的葉綠體會發出紅色的自體螢光，透過基因轉殖後的矽藻，在環境中缺乏磷酸鹽的時候就會大量產生綠色螢光蛋白，發出很強的螢光。
海大表示，這項技術已經獲得專利認證，未來可以用來直接檢測環境中的磷酸鹽濃度，或是技轉到生技產業，利用這種獨特酵素啟動子高度的活性，應用在生技製藥等領域，生產具有醫療價值的重組蛋白。
(中時)
關鍵字：矽藻、海洋大學、生科週研究成果發表會
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