婚後拍性侵戲沒壓力 林依晨：角色從影以來最扎心
林依晨婚後接拍首部懸疑犯罪電影《神秘家族》，片中有大突破演出，她也覺得這是她從影16年來最扎心的角色，更大讚惠英紅及陳曉很敬業都不喊苦。
《神秘家族》由林依晨、藍正龍、姜武、惠英紅及陳曉主演，改編轟動一時的「福建滅門案」，預告一出被網友封為「史上線索最多，但劇情最難猜的預告」，近日她出席電影座談會，粉絲都想知道兇手是誰，她說：「這是一部至少要看三遍的電影，要先看故事，再看線索，最後看內涵，才能真正看懂。」
她也大讚陳曉和新科香港金像獎影后惠英紅敬業，兩人即使在惡劣環境下，演技也不受影響，「紅姊拍戲讓眼角受了傷，但她只是縫了幾針就繼續回來開工，敬業精神可嘉。」至於粉絲最好奇她在電影中的「性侵」戲，她也坦言雖然是新婚不久後拍的，但是為了角色，她演出完全沒有壓力。
不過這也是她從影16年來最扎心的角色，讓她覺得心痛的是，「片中人物的悲慘經歷不僅僅存在電影中，也許某個曾經和我們擦肩而過的陌生人就遭受到過這樣的事情。」因此她希望能用自己的影響力進入角色，讓大家去思考這個事件，就是有意義的。
(中時電子報)
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