學習困難該怪誰？醫師建議親師合作

▲草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅。（楊樹煌攝）

學習困難是孩子資質不佳？還是學習環境造成？草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅建議，學生、老師、家長3者間若能彼此尊重、互相溝通，親師間建立合作關係，必能營造一種溫暖愉悅的學習氣氛，讓孩子快樂成長。

許主任表示，有學童上課注意力無法集中、功課落後，造成家長困擾，孩子也不快樂，經診療後發現，原來是個自閉症的學童，經醫師與家長評估其特殊學習模式，說明討論後，再邀老師共同瞭解特質，然後擬定適合孩子學習方式，再加上鼓勵，孩子在學習上得到成就，變得非常快樂，成績與人際關係也都變好。

許維堅主任認為，如要孩子快樂、健康成長與學習，親師溝通非常重要，溝通、了解、正面看待、尊重及參與是不可或缺的原則；家長如能好好經營親師溝通的管道，就能幫助孩子適應學校的學習與生活，達到親、師、生三贏的局面。

(中時)