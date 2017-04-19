星二代拍完AV更墮落 坂口杏里涉恐嚇牛郎被捕

坂口杏里曾與諧星小峠英二交往。(取自日網)

AV女優坂口杏里。(取自坂口杏里IG)

已故日本女星坂口良子的26歲女兒坂口杏里，因為花錢如流水惡習難改，只能下海拍AV還債，今(19日)又驚傳因涉嫌恐嚇遭到警方逮捕，讓日本網友毒舌表示：「這是要墮落到什麼地步啊！」

據日媒報導，坂口杏里今日因涉嫌威脅敲詐男性友人的錢財，遭到警方逮捕。據悉，她昨日疑似向擔任牛郎的男友敲詐現金3萬日幣（約8300台幣），被男友報警逮捕。

從下海拍ＡＶ到恐嚇被捕，日本網友也對阪口杏裡毒舌稱「這是要墮落到什麼地步啊」、「落魄到讓人笑不出」、「估計明年會因為吸毒被捕」。

(中時電子報)