驚！台男遭性侵20年增60倍　9成為男侵男

衛福部今辦《性侵害犯罪防治法》20周年記者會。（倪浩倫攝）

不是只有女性才會遭性侵！《性侵害犯罪防治法》上路20年，衛福部今公布統計，男性受害者20年來成長超過60倍，當中有9成是「男男性侵」，甚至有人會從受害者轉為加害者；另「陌生人性侵」觀念已反轉，熟識者性侵比率從20年前的12.9％，暴增到75.6％，顯示性侵不分性別，加害者可能就在你身邊。

衛福部統計，《性侵害犯罪防治法》上路20年來，通報案件受暴人數累計突破13.1萬人，男女比約1：9，男性佔比雖少但成長幅度驚人，從一年19人增至1159人，增幅超過60倍；衛福部保護司司長張秀鴛說，觀察發現，男性性侵案件中，性侵者有9成為男性，地點多發生在矯正機關、收容機構、學校宿舍等。

張秀鴛補充，過去男性受限於性別的陽剛形象，在遭性侵後，常會擔心一旦通報，會給人「自己的身體都無法保護」的刻板印象，在修法過後，由於社會能給予更多支持和理解，故提高了通報意願，但因為不少男性受害者遭男性侵害後，會轉為受害者而未通報，故通報數字有被低估的可能。

長輩常會說.「小心陌生人」，但其實性侵者常就在你身邊；統計顯示，陌生人性侵比率從25.8％，降至4.3％，而熟識者性侵比率則從12.9％，飆升至75.6％，當中又以朋友關係佔4成最多，配偶、前配偶、男女朋友、未婚夫妻等親密關係則以3成3次之，家屬關係、職場上司及同事則居第3。

張秀鴛補充，國內性侵已從「拚死抵抗」、「說不要就是不要」，現已是「未經同意的性行為就是性侵」。

衛福部今辦《性侵害犯罪防治法》20周年記者會，將就如何將加害人繩之以法、提高定罪率，以及少年合意性行為是否除罪化等重要課題，積極凝聚共識。衛福部目前也正增訂「性侵害被害人刑事保護規定」，盼未來比照家暴模式，讓性侵受害者在官司期間，能申請保護令來杜絕加害人靠近恐嚇，維護自身安全、提高出庭作證的意願。

(中時)