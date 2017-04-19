SBL》想跟璞園球星玩泡泡足球 報名請早

儘管已經退役改任政大男籃教練，陳子威仍會到場跟球迷大玩泡泡足球。(報系資料照)

為了感謝球迷支持，桃園璞園特別選在4月30日，於桃園埔心農場舉行「感恩球迷泡泡足球大賽」，除了每位參加球迷可獲T恤，且大玩泡泡足球，也可享受近距離跟球星一起烤肉樂趣，就連上季退役的陳子威也會出席同樂。

這次璞園感恩球迷泡泡足球大賽，也替擔心交通不便的球迷做好準備，球迷可在當天上午7點40分於台北小巨蛋捷運站1號出口，或在上午8點20分於桃園火車站後站搭乘來回接送的交通車，就是希望能有更多球迷到場。

畢竟玩起泡泡足球，球員的身材高度優勢，卻不會那麼明顯了，球迷能有機會好好「欺負」這些球星，畢竟活動隔天(5月1日)就是中華男籃開訓日，包含戴維斯、李啟瑋、簡浩等璞園球星也快沒時間可以參與球迷活動了。

這次活動報名截止日期在4月25日，額滿為止，請有興趣想要到場同樂的球迷，趕緊上到活動網址(https://goo.gl/ytN2P6)，查詢相關報名訊息與當天活動詳情。

(中時電子報)