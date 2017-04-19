2億大陸被詐贓款遭查扣 台欲返還陸未回應

兩岸關係急凍，共打及司法互助機制形同停擺，我方因偵辦電信詐欺案，目前已查扣2億多元贓款，但因兩岸協議停擺，無法返還陸方被害人。

法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明今表示，我方偵辦電信跨境詐欺案，目前共查扣陸方被害贓款、犯罪所得逾2億元新台幣，為返還贓款已向陸方提出30件司法互助請求，但陸方迄今沒有回覆。

依據新修正的刑事訴訟法規定，「應發還之扣押物如受發還人不明，檢察官公告後1年內仍無人聲請發還時，即歸屬國庫」。依法如果陸方不願回覆，我方將陸續把這2億多元大陸被害人贓款繳庫，因此法務部國兩司呼籲陸方應儘速協商，定出返贓機制，以便將贓款速返還大陸被害人。

國兩司表示，台灣自2014年4月起，首次返還陸方贓款以來，迄今已返還陸方7次、金額共台幣1817萬餘元，陸方返還我方6次、金額1439萬餘元。

日前台灣高檢署要求各地檢署清查詐騙案件中涉及大陸地區被害人之罪贓件數及金額，共有81案，查扣犯罪所得以及被害贓款共計台幣1億9180萬9169元、人民幣80萬9045元，約逾2億元台幣。

81案中，以台中地檢署41案最多，其次南投8案、新竹7案，查扣贓款金額最多的案件，分別是桃園地檢署5977萬2000元、高雄高分檢4958萬5000元、台中地檢3122萬3650元，3個檢察機關合計查扣1億4058萬650元，佔全國總數73.29%。

國兩司說，目前為了返還贓款，向陸方請求司法互助共有30案，金額1億2205萬4127元，但多數案件因大陸被害人不詳、或陸方尚未回覆，迄今無法返還贓款予陸方。

(中時)