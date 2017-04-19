球后戴資穎做公益 贈鞋活動助偏鄉推廣羽球

戴資穎在臉書粉絲團啟動贈鞋助偏鄉羽球的公益活動。（臉書截圖）

培養出下一個世界球后！台灣「羽球一姐」戴資穎締造國際賽17連勝、5連冠新猷，19日也宣布與悠遊卡公司、勝利體育共同舉辦的「全民啟動，世大運在臺北」贈鞋活動，將贈送300雙勝利與球鞋幫助偏鄉推廣羽球運動。

小戴的贈鞋活動以有羽球活動需求的偏鄉學校，有意申請者須於23日截止前，拍攝一段有關學校羽球活動影片，在小戴臉書粉絲團以留言方式po上影片。

小戴還在臉書上特別表示，這次公益贈鞋活動主要是幫助偏鄉學校，希望把有限的資源用在最需要幫助的人，相信「穎迷」朋友們會配合申請。

(中時電子報)