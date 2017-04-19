養鹿媳婦變養鹿協會理事長，行銷高雄鹿茸

高雄市養鹿協會理事長楊王美麗說，高雄就有生產優良鹿茸，南台灣消費者可就近選購。（高市農業局提供）

高雄市養鹿協會理事長楊王美麗，20年前嫁入養鹿人家，當「白老鼠」試驗吃鹿茸粉的好處，後來還沿襲公公職志，接下養鹿協會理事長職務，帶獸醫師走訪高雄各養鹿場，督促會員管控品質，讓國人知道高雄也有生產優良鹿茸。

楊王美麗20年前成為養鹿媳婦，當時公公楊義一擔任高雄市養鹿協會理事長，正在開發鹿茸粉產品，楊王美麗自然經常試吃，長期下來，從小就有的過敏體質，竟然開始好轉，也讓她深刻體認鹿茸的好處。

幾年前，隨著第二代接手，楊王美麗開始接觸鹿場管理，起初什麼都不懂，有次清洗鹿舍時，差點噴到小鹿，被旁人趕緊制止；還有一次，她想摸摸剛出生的小鹿，也差點挨罵，後來才知道，只要小鹿身上味道改變，母鹿就不再餵乳了。

與資深前輩相較起來，楊王美麗像一張白紙，不斷吸收專業知識，同時也更有創意，例如為了讓鹿茸更貼近民眾生活，她結合在地酒莊、養雞畜牧場，推出獨具特色的鹿茸藥膳雞料理，讓小孩、老人也有機會品嘗。

她也與高市農業局合作，提高養鹿協會各會員鹿場的生產品質管控，農業局表示，近年來持續鼓勵業者參加優良鹿場評鑑，並申請國產鹿茸標章，連結農委會「台灣鹿園網」，讓南部消費者能就近選擇採購。

(中時)