屏東市長林亞蒓 因貪汙罪被判刑16年

屏東巿長林亞蒓在擔任屏東縣議員期間，和丈夫藍俊良（原名陳俊良）虛設5個協會，向屏東縣政府詐領959萬8000元。屏東地方法院19日宣判，兩人因公務員共同連續犯，依《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪，判決兩人有期徒刑16年，褫奪公權5年。

(中時)