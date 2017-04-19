迎親影片曝光！郭富城肉麻撒嬌 逗笑方媛
51歲天王郭富城18日在香港半島酒店娶回29歲方媛，僅邀來雙方家長和少數友人，婚宴過程相當低調，而今（19日）有段迎親影片曝光，小倆口被拱著親吻之外，郭富城見方媛看似緊張，還故作肉麻撒嬌，只為博嬌妻一笑，新婚的喜悅之情藏不住。
微博「關愛八卦成長協會」今曝光一段郭富城昨迎親的畫面，一開始他被旁人起鬨親吻新娘，但他卻害羞拒絕說道：「這麼快嗎？Kiss要留在晚上」，隨後他看向老婆，似乎察覺對方神情有點緊張，便問她昨天睡得好嗎，聽見方媛答沒睡好，他還故意俏皮回應「我睡好好喔」，盡是肉麻的撒嬌語氣，逗笑方媛，甜蜜指數破表。
另外，方媛穿中式禮服的照片流出，看似小腹微凸、身形渾圓，讓懷孕傳聞更增添真實性，有知情人士更稱全因她未滿三個月，才被長輩告知別說，證實方媛的確有孕在身。
(中時電子報)
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