父死只有他奔喪 曹西平淚怨4兄弟：連爸爸都不願見
資深藝人曹西平年輕時是唱跳紅星，長相清秀的他被封為台灣的西城秀樹，35年前紅遍台灣與星馬，是80年代偶像歌手代表之一，近來他上胡瓜、唐綺陽主持的《大腦先生》，節目中受測「盲自我」個性卻是「活在陰影下」，他才透露了當年一夕之間從演藝圈消失的原因，以及兄弟間鬩牆的始末，他整集節目幾乎都浸在淚海中，讓人心疼。
當年相當受歡迎的曹西平，出身眷村，家裡包含他共有5兄弟，而曹爸爸是醫生，因此童年時他的生活不虞匱乏，乍看相當圓滿，沒想到因母親的過世一夕變天，曹西平表示當年他正錄製節目，卻接到BBCall訊息，通知他母親突然走了，之後兄弟們棄養了老父親，更不願承擔家中貸款，他於是一間扛起一切，沉重的壓力讓他暴肥、圓形禿並罹患憂鬱症，也因為兄弟們鬩牆，於是他一度從演藝圈消失，回到台中邊照顧爸爸，邊賣可麗餅。
曹西平說：「爸爸最後的這幾年，都是我在照顧他，我回台中就賣可麗餅，爸爸住在四樓，偶爾下來跟我、客人聊天」，某次，他帶著80幾歲的爸爸飛到美國，到醫院找弟弟，但是「他不見我們，然後打電話到飯店說你回台灣去」，想起當時的情景，曹西平忍不住哽咽：「你連見一個爸爸都不願意見嗎」。
主持人胡瓜問他，父親過世時，兄弟們可有回來奔喪，曹西平難過地表示，兄弟們一個都沒回來，就只有他隻身一人辦理爸爸的後事，還說：「他們消失的時候是連電話都不留給你的」，他在父親走了之後搬到泰國生活，歷經巨變再重回到台灣螢光幕，也說了，既然回來，「我就把我自己心態調到最低」。
(中時電子報)
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