結婚沒共識！張峰奇、夏晴交往兩年半「切了」
從歌手、綜藝咖跨到戲劇領域的張峰奇，首度演出八點檔，在台視新戲《牡丹花開》飾演李㼈的兒子，他19日出席新戲開鏡記者會時透露，與模特兒女友夏晴已經在今年1月時已經分手，兩人交往兩年半的過程中，因為個性不合，偶爾爭吵，在討論過後決定和平分手，但至今還是好朋友。他現在感情狀態單身，想要低調，現階段先把戲拍好。
被追問分手原因，他說就是個性、理念不合，例如終身大事方面意見分歧，相處起來似乎沒以前開心，「所以放了她，也放了我」。他不諱言小他5歲的夏晴有結婚想法，但他還在努力工作賺錢，除非經濟狀況穩定，否則不會讓老婆小孩跟著吃苦。
他說一開始拍《牡丹花開》時遇到哭戲真的哭不出來，分手後，他把失戀的難過不捨化作演戲的養分，「所以往好處想，分手幫助我演哭戲，現在經常哭到被導演罵說這裡根本不用哭，你哭太多了！」
(中時)
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