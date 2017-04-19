下周加開兩場年改公聽會 退將：初步成果

在立院外抗爭的反年改「八百壯士」退役軍人團體成員認為抗爭有了初步的成果，呼喊口號後宣布「下周再戰」。（黃世麒攝）

退役中將吳斯懷。（黄世麒攝）

在立院外抗爭的反年改「八百壯士」退役軍人團體成員認為抗爭有了初步的成果，呼喊口號後宣布「下周再戰」。（黃世麒攝）

立法院19日初審年金改革各版本公務人員退休撫卹草案，經朝野協商決定加開兩場公聽會後再審議；退役中將吳斯懷向反年改群眾發表演說，認為這是抗爭獲得初步的成果，宣布「下周再戰」。

(中時)