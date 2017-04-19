全國技能競賽分區賽 本周五登場
前屆全國技能競賽板金職類金牌的黃仲玄，當初為了參賽，犧牲所有休息時間，卻一度只換來第4名的成績，經過技術上的不斷調整，才終於獲得金牌。一年一度的全國技能競賽分區賽又將於21日登場，各區各職類獲前5名優勝選手，將優先參加全國技能競賽，爭取更高一層的榮譽。
為鼓勵青年發揮專才，勞動部每年舉辦一系列技能競賽，本屆分區技能競賽參賽選手超過3千人，辦理競賽的職類包括時下最熱門的機器人、資訊與網路技術、工業電子、造園景觀、中餐烹飪等，共有47種職類，全國共21個競賽場地同時舉行。
分區技能競賽是全國技能競賽的選秀初賽，分北、中、南3區，第1名可獲得獎金1萬元，第2名5千元，第3名4萬元，且各區各職類會挑選前5名優勝選手，參加今年8月15日至19日的全國技能競賽總決賽，每職類挑選出前3名，依照名次分別給予8萬、6萬、4萬元的獎金。
勞動部勞動力發展署技能檢定中心指出，參賽者的條件限定要22歲以下，大約有98％是學生，對高職生而言，參賽獲獎對四技二專的推甄也相當有幫助；這些參賽選手們捨棄娛樂及休閒，焚膏繼晷不斷地練習，在競賽場上展現專業與堅持，歡迎各界蒞臨現場觀賽，替選手鼓勵與喝采。
(中時)
關鍵字：全國技能競賽分區賽
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