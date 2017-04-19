「房客陳小姐」加入華劇　李杏爽被吳慷仁誇很會演

李杏加入《極品絕配》演出陳乃榮未婚妻。（三立）

李杏加入《極品絕配》演出。（三立）

李杏。（華流雜誌）

李杏。（華流雜誌）

李杏去年在電影《樓下的房客》中飾演房客陳小姐，被提名金馬獎最佳女配角。最近她加入三立、東森週五華劇《極品絕配》演出，飾演陳乃榮的未婚妻楊語晴，經常在拍戲現場擔任戲劇指導的吳慷仁是否也有傳授她幾招？李杏笑回：「沒有耶！」吳慷仁則誇她：「因為李杏已是實力派，不用啦」！這幾句話讓李杏很爽，也給她很大鼓勵。

李杏笑說，其實在旁邊用看的，就能學到東西，她覺得吳慷仁很厲害的是，可以因應各種不同的劇組需求，提供適合的表演，就是不會讓自己顯得突兀。

她劇中才出場就氣場強大，網友認為「這角色感覺會黑」、「感覺她都默默挖洞給人跳捏」、「感覺會壞到底」的不同聲音，紛紛預測這角色可能是劇中唯一「反派」，李杏說楊語晴這個角色並非表面上的看似無害，但是有心眼的，劇情會因為她而有轉折，有蠻多可以發揮的空間，讓她很感興趣。

(中時)