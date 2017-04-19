彰縣埔心國小為愛而跑 贏健康又賺獎金

埔心國小為愛而跑活動今天正式登場。(鐘武達攝)

埔心國小學生每跑1圈操場，企業就贊助學校1元教育基金。(鐘武達攝)

明躍公司在埔心國小設置全國第1間WPS動能學習教室，讓好動的學生可以同步學習與運動。(鐘武達攝)

埔心國小有超過30%的學童過胖，為了他們的健康，校方與在地企業合作舉辦「為愛而跑」，學生每跑操場1圈，企業就贊助1元教育基金，今天活動正式開跑，491名孩子立馬就為學校進帳491元。

校長黃宏田說，埔心國小491名學生，有近150名是過胖，而達到肥胖的比例占了10%左右，肥胖可能影響孩子的健康與身心發展，為此舉辦「為愛而跑」公益健康慢跑活動，鼓勵孩子運動健身，活動為期3個月，目標為12萬圈。

明躍國際健康科技公司與埔心85度C都是在地企業，熱情響應，每名學生每跑1圈操場，明躍公司就贊助1元給學校用來改善教學環境及充實健康設備，另外，埔心85度C董事長許增鏞也加碼激勵，累計最多圈的前30名學生將再頒給1000元獎學金，第1名的班級獎金1萬元。

值得一提的是，從事運動器材研發製造的明躍公司，還特別在埔心國小設置全國第1間動能學習的「WPS」教室 ，教室課桌椅結合跑步機及腳踏車功能，可以讓好動學生同步學習與運動。

明躍董事長王絢臻說，根據研究，「WPS」具有讓學生改善學習力不專注的效果。

(中時)