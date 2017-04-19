世大運聖火曝光 林義傑：沒看過這麼屌的

世大運執委會首度曝光世大運聖火火炬。(世大運執委會提供)

2017台北世大運進入倒數121天，世大運執委會今首度曝光世大運聖火火炬、母火燈與火炬手服裝，其中聖火火炬特別吸睛，採用傳統竹編工藝、360度，讓超馬運動員林義傑稱讚，「沒看過這麼屌的聖火！」

搭配台灣文博會在4月19日至23日於松山文創園區展出，世大運執委會發表世大運聖火火炬、母火燈與火炬手服裝，特別邀請2015光州世大運台灣聖火傳遞代表林義傑，與台灣首位世大運金牌得主王惠珍出席，擔任火炬手薪火相傳。

曝光的聖火火炬與傳統想像大不同，設計者桔禾創意總監張漢寧介紹，一開始就不侷限於火炬外型設計，希望能展現台灣的工藝與傳統產業，因此特別採用竹編工藝，並結合現代雷射雕刻出竹編編織造型，代表著台灣的工藝傳承。另外，配合夜間傳遞聖火需求，也設計火炬底部投射出世大運標誌的LED技術。

張漢寧表示，還有像是「母火燈」也結合竹編環式提把，並使用生質燃油，可以安全地登上飛機到義大利取母火傳遞。

另外，火炬手服裝選用世界專利的環保科技咖啡紗布料，融合時尚與運動風，設計廠商表示，台灣的紡織技術早就在世界足球賽被看見，但這是首次能用在台灣。

(中時)