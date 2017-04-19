調酒師挨控性侵 提LINE紀錄爭清白
北市一名夜店王姓調酒師被控在吧檯旁樓梯，以手指性侵女網友長達2分鐘。但台北地檢署調查，女網友在此前後都曾與王男發生性行為，且在LINE中大談「我不怕腥」等性愛話題，另以女網友提告時間有疑，認定全案罪嫌不足，處分王男不起訴。
女網友提告時指控，王姓調酒師去年某日凌晨約她至夜店飲酒，待她酒醉後帶往吧檯旁的樓梯，強行以手指性侵長達2分鐘之久。
王姓調酒師到案喊冤，表示透過網路遊戲「仙境傳說」結識女網友，兩人多次發生性關係，當晚確實將手指插入女網友下體達2分鐘，女網友還表示很舒服，最後因為指甲太長弄疼女網友才收手。
檢方調查，女網友在事發後將近50天才報案，且在事發前兩天還與王姓調酒師在KTV發生性行為，事發後第9日又到王男住處發生性行為，與一般性侵害被人案發後閃避加害者的反應截然不同。
令檢方起疑的還包括，女網友報案前，其男友曾找王男理論並毆打，女網友選在男友挨控傷害後提出性侵告訴，很可能是基於反制的心態，動機無不可議。
王姓調酒師也提出與女網友的LINE對話紀錄，檢察官勘驗後發現，女網友不僅曾傳送裸照，還傳「老二還可以」、「我沒怕腥」等曖昧用語，全然不見遭性侵害後的負面情緒，全案罪嫌不足。
(中時)
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