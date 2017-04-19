中榮送愛，諾魯糖友來台找回光明

台中榮總副院長張宗泓 (右一)到病房探視從諾魯來就醫的LEO及其家屬，關懷其術後恢復狀況。（馮惠宜攝）

（19：07更新）拚醫療外交，台中榮總積極透過國際轉診救治諾魯共和國眼疾病患；40歲的諾魯男子LEO因糖尿病視網膜病變，右眼視力只有0.2，左眼幾近失明，日前經轉診到中榮接受手術，終於重見光明；這也是台中榮總自2008年支援諾魯醫療以來，經國際轉診到該院接受視網膜手術諾國第24位病友。

諾魯共和國是台灣相當重要的邦交國，因該國糖尿病盛行、且病友都相當年輕就發病，導至引發嚴重的糖尿病視網膜病變，針對嚴重視網膜病變無法在當地施行手術者，台中榮總醫療團便會啟動國際轉診制度，協助病患至該院接受進一步治療。

就在本月14日LEO與另名中年婦人一起到台中榮總接受視網膜手術，19日台中榮總院長許惠恒等人到病榻關懷，LEO不斷感謝台灣，直言，這趟台灣行畢生難忘，中榮讓他重見光明，不再活在黑暗中。

許惠恒表示，諾國全島有一萬多名國民，當地只有一位公衛護士，無眼科醫師，讓患者經常延誤就醫而失明。

自2014年起，中榮諾魯醫療團總計派遣5位眼科醫師，服務高達921人次的眼科病患，更施行了95例重要手術。

為了克服當地醫療儀器不足，台中榮總捐贈驗光機，服務屈光不正的患者。行動醫療團向廠商租借白內障超音波乳化儀，並遇送到諾魯，大幅提升當地白內障手術品質。除此之外雷射手術及眼球內注射手術幫助了許多糖尿病視網膜病變患者改善視力。

(中時)