警局午晚餐廢食油 辦事員回收製成肥皂

警局辦事員葉王啟文將廢油變肥皂，省下每月支出約2000元的洗手乳及香皂費用。（張妍溱攝）

廚房每天要準備這麼多人的餐點，食用油無人回收，台中市警二分局防治組辦事員60歲葉王啟文生收集每天廚房所剩的廢食用油製作肥皂，每個月製作200塊再生肥皂，不僅為警察局省下肥皂錢，避免廢食用油造成環境汙染落實環保回收概念。

警二分局自辦團膳每天中午餐席開10桌，每星期約使用20公斤食用油，以往所使用過後的廢油都是民間回收廠來回收，辦事員葉王啟文轉念一想將廢油變日用品，從3年前開始每天收集廚房廢油開始製作再生皂。

葉王啟文指出，一開始製作因缺乏經驗，不知道油加入氫氧化鈉與水之前必須加熱，導致製作出來的肥皂無法硬化，不斷嘗試終於成功，利用市售豆花、豆腐的塑膠盒回收做為皂模，資源再利用不浪費。

廢食用油原本是燙手山芋，如今可以DIY製成清潔力很強的廚房家事皂，用來取代市售清潔劑，葉王啟文已製作超過上千塊香皂，供警局員警及辦公職員洗手使用，省下每月支出約2000元的洗手乳及肥皂費用。

(中時)