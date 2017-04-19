全中運聖火 彰化縣內傳遞溪州起跑

106全中運彰化縣聖火今天上午從溪州鄉出發起跑。鐘武達攝。

彰化縣副縣長林明裕主持今天上午在溪州公所舉行的全中運聖火彰化縣起跑。鐘武達攝。

106年全中運上午8點從溪州鄉開跑，10點30分傳遞到員林市。鐘武達攝。

106年全國中等學校運動會聖火，歷經12天的全國傳遞後昨晚回到彰化縣，隨即今天上午從最南端的溪州鄉出發，由副縣長林明裕、溪州鄉長黃盛祿等人領軍起跑展開縣內26鄉鎮市的傳遞。

林明裕表示，106年全中運在彰化縣舉辦，聖火歷經12天的全國傳遞後在昨天晚上回到彰化縣的第1站溪州鄉公所，受到當地警察、志工、義消及各級學校的熱情歡迎，緊接著縣內的聖火傳遞也在今天正式展開。

聖火上午8點從溪州鄉起跑出發，首日傳遞路線為二水、田中、社頭、員林、芬園、花壇、大村、埔心、溪湖及永靖；接著明天田尾、北斗、埤頭、竹塘、大城、二林、芳苑、埔鹽及秀水；21日前進福興、鹿港、線西、伸港、和美，最後才回到彰化市。

林明裕表示，21日晚上縣府將在彰化市舉辦聖火暨縣民之夜，除了有超強卡司的謝忻、黃鐙輝主持，並邀請玖壹壹、卓文萱、陳雷「競艷歡唱」，免票入場。

(中時)