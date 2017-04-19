中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

全中運聖火 彰化縣內傳遞溪州起跑

中時
106全中運彰化縣聖火今天溪州起跑
106全中運彰化縣聖火今天上午從溪州鄉出發起跑。鐘武達攝。
106全中運彰化縣聖火今天溪州起跑
彰化縣副縣長林明裕主持今天上午在溪州公所舉行的全中運聖火彰化縣起跑。鐘武達攝。
106全中運彰化縣聖火今天溪州起跑
106年全中運上午8點從溪州鄉開跑，10點30分傳遞到員林市。鐘武達攝。

106年全國中等學校運動會聖火，歷經12天的全國傳遞後昨晚回到彰化縣，隨即今天上午從最南端的溪州鄉出發，由副縣長林明裕、溪州鄉長黃盛祿等人領軍起跑展開縣內26鄉鎮市的傳遞。

林明裕表示，106年全中運在彰化縣舉辦，聖火歷經12天的全國傳遞後在昨天晚上回到彰化縣的第1站溪州鄉公所，受到當地警察、志工、義消及各級學校的熱情歡迎，緊接著縣內的聖火傳遞也在今天正式展開。

聖火上午8點從溪州鄉起跑出發，首日傳遞路線為二水、田中、社頭、員林、芬園、花壇、大村、埔心、溪湖及永靖；接著明天田尾、北斗、埤頭、竹塘、大城、二林、芳苑、埔鹽及秀水；21日前進福興、鹿港、線西、伸港、和美，最後才回到彰化市。

林明裕表示，21日晚上縣府將在彰化市舉辦聖火暨縣民之夜，除了有超強卡司的謝忻、黃鐙輝主持，並邀請玖壹壹、卓文萱、陳雷「競艷歡唱」，免票入場。

(中時)

關鍵字：聖火彰化縣溪州鄉全中運
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。