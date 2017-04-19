大甲媽遶境少放鞭炮 李應元：顏董說「會交代」

（18：26更新）民進黨今天中常會邀請環保署長李應元以「空氣污染防制策略」為題專案報告，提到全國政策方向是減燒、集中焚燒金紙。據轉述，環保署長李應元在會中跟身兼黨主席的蔡英文總統報告，他也跟大甲鎮瀾宮顏董（顏清標）提到，希望未來大甲媽遶境少放鞭炮，顏清標也表示「會交代」。

聽完林佳龍報告，蔡英文總統裁示，空污的解決其實是全民運動，空污問題的解決，加強管制跟取締是必要的，有行政首長願意花時間、精力處理這些問題，對政治人物是一個考驗，不過願意做這些事情的政治人物確實是負責任的政治人物，也應該要這樣做。

行政院上週就空氣污染防治，由行政院長林全親上火線說明，李應元報告時指出，空氣中懸浮微粒除了台東、花蓮、宜蘭等於國際年標準值，其餘縣市都超過；李表示，台中以南空氣污染嚴重，季節上，因為大陸的空氣懸浮粒子因冬北季風來到台灣，冬天空氣污染最嚴重。

李應元承諾，針對固定、移動等污染源，政府會鼓勵汰換，2015年台灣空氣的懸浮微粒，為平均22微克/立法公尺，希望2019年要降到18微克/立方公尺。

據轉述，林佳龍會中指出，他在台中以每家50萬的補助額度，鼓勵把重鍋爐換成天然氣，補助家數沒上限，目前已找了120家廠商，成效良好，特別是有某家廠商，鍋爐經過更換後，空污排放減少竟高達97％。

林佳龍建議，環保署除總量管制，也應對個別工廠要求污染的控制並以盈餘投入污染防範控制，且應透過教育機制，讓防治空污成為全民運動，如餐廳減少油煙排放，金香炮竹能減少。他在台中外埔也設有厭氧汽化設施，收集稻梗等農業資材燃燒發電，李應元當場也允諾，會對此項補助。

民進黨發言人楊家俍轉述，蔡英文裁示，很多傳統習俗或生活態樣的改變，是不是可以研發不污染的替代方式，靠科技、想像力跟創意，期待環保署能在這方面努力。所以政府還是要帶頭改變產業的觀念，同時要發展必要的科技。

聽完林佳龍報告，蔡英文讚譽有加說，中央跟地方必須一起來合作。畢竟縣市長站在第一線，最了解在地的情況，縣市長如果能夠挑起這個責任，將使政策執行更加有穿透力。

(中時)