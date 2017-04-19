「豬隊友」當街尿尿 暗藏K包遭逮

趙男一時內急在路旁小解，被育才派出所巡邏員警查獲K他命毒品。（張妍溱翻攝）

台中市劉姓與趙姓男子，因吸毒結為好友，日前行經北區進化路311巷時，兩人於車內拉K並大辣辣將車停在路中央，其中趙男一時內急在路旁小解，被育才派出所巡邏員警發現，當場在劉姓駕駛外套內查獲K盤，車內起獲6包K他命毒品，劉趙二名男子吸毒被逮，全案依違反毒品危害防制條例函送法辦。

警方表示，均有毒品前科的19歲趙嫌與20歲劉嫌，承認犯行，趙嫌表示一時尿急找不到廁所臨時違停於路邊小便，想不到竟碰上警察盤查，嚇到趕緊把褲子拉上，衝回車上，準備叫劉嫌開車快逃，仍就被逮。

員警形容，當時上前勸導將車開離，卻聞到車子內飄出陣陣塑膠臭味，進一步發現副駕駛座置物箱內有一包疑似毒品殘渣袋，置物箱也放置可疑的塑膠拉鍊袋，起初K他命6包（總重12.99公克），又於劉嫌外套裡發現K盤一只。

劉嫌當場抱怨「有夠倒楣」，碎念趙嫌不靈光，因為尿急害自己也被逮捕，簡直就是「豬隊友！」警方偵訊後將兩人依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時)