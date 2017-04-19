東華大學250輛oBike 學生都說讚！

oBike即日起試營運至4月底，期間受到學生高度肯定。（張祈攝）

國立東華大學即日起提供oBike服務，只要配合手機APP，就能輕鬆騎乘。（張祈攝）

oBike使用智慧鎖，只要掃描QRcode就可以輕鬆解鎖。（張祈攝）

國立東華大學幅員廣闊，校內行動幾乎是人手一車作為移動工具，常常是人畢業了單車仍留級在校，校方受到長年來累積的廢棄自行車所擾，近日來與廠商簽約合作，推出250輛「oBike」自行車，採「隨騎隨停」的智慧短程交通共享方式，透過APP租用管理，讓學生輕鬆上學免購車。

東華大學副校長徐輝明表示，引進自行車供師生使用，學校減少廢氣單車數量，廠商也有利潤，是三贏的政策，並指出，每年皆會新增約2700多名自行車使用者，其中包括新生及700多名外籍交換生等，高使用量不怕沒人用，因自行車交由廠商負責維修、管理，也減輕校園環境負擔。

就讀教育學系林姓大二生說，入學前就有耳聞「自行車」比兩隻腳更常使用到，雖大一有購買自行車，但是維修費、遺失風險難負擔，曾為了省錢走路上課長達一學期，學校新引進的oBike雖方便，但仍為考慮收費是否會增加生活支出，再評估是否選用。來自印尼的電機系博士生Bagus Haryadi則說，「oBike」服務，讓外籍生不用再另外購買自行車，騎乘效果也不錯，未來收費後也會持續使用。

徐輝明指出，oBike配合APP管理使用，申辦帳號後只要用手機掃描QR code開鎖即可騎乘，到達目的地後，再鎖上就可離開，此外，「oBike」還有手機定位功能，一機在手就能輕鬆查詢取車處，目前免費試營運至4月底，未來設定每15分鐘收取新台幣2元的費用，停車時則不計費，非常物超所值。

(中時)