與妻判褫奪公權3年 議員郭文居：將上訴 繼續服務

嘉義市議員郭文居認為被判褫奪公權，判太重，要提上訴。（廖素慧攝）

嘉義市議員郭文居（中）及妻子陳綵昕（左）、弟弟郭福利強調會服務4年。（廖素慧攝）

郭文居議員服務團隊支持到底。（廖素慧攝）

嘉義市議員郭文居因涉嫌幽靈人口案，今天二審依妨害投票罪判決他1年2月徒刑、緩刑4年、褫奪公權3年，其妻陳綵昕1年徒刑、緩刑3年、褫奪公權3年，夫妻同獲罪，郭文居今天大聲喊冤並表示，問心無愧，是因選舉恩怨而招罪。

郭文居表示，一審判他1年6月、妻子1年5月，沒有緩刑，判太重，純粹服務選民，僅15人遷移戶口，其中有8人是東區內遷戶籍，且有3人未投票，若為選舉而遷戶籍，何止15人？

郭文居表示，此件官司完全是因選舉恩怨而招罪，感謝二審法官撤銷原判決，改判緩刑，但他與妻子都被判褫奪公權3年，對他們仍不公平，將提出上訴。

40歲的郭文居強調，當初懷抱著年輕人返鄉服務的熱情，以職棒運動員的精神投入選舉，一心想改變嘉義市，雖然官司纏身，但有3795名選民投票給他，他對選民承諾服務4年的決心及行動不變，會繼續服務滿4年，做好做到位。

(中時)