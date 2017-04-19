與妻判褫奪公權3年 議員郭文居：將上訴 繼續服務
嘉義市議員郭文居因涉嫌幽靈人口案，今天二審依妨害投票罪判決他1年2月徒刑、緩刑4年、褫奪公權3年，其妻陳綵昕1年徒刑、緩刑3年、褫奪公權3年，夫妻同獲罪，郭文居今天大聲喊冤並表示，問心無愧，是因選舉恩怨而招罪。
郭文居表示，一審判他1年6月、妻子1年5月，沒有緩刑，判太重，純粹服務選民，僅15人遷移戶口，其中有8人是東區內遷戶籍，且有3人未投票，若為選舉而遷戶籍，何止15人？
郭文居表示，此件官司完全是因選舉恩怨而招罪，感謝二審法官撤銷原判決，改判緩刑，但他與妻子都被判褫奪公權3年，對他們仍不公平，將提出上訴。
40歲的郭文居強調，當初懷抱著年輕人返鄉服務的熱情，以職棒運動員的精神投入選舉，一心想改變嘉義市，雖然官司纏身，但有3795名選民投票給他，他對選民承諾服務4年的決心及行動不變，會繼續服務滿4年，做好做到位。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。