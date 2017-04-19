交通部將赴日考察酒後代駕 11月底產出報告

為從多方面防制酒駕，並解決國內業者發展酒後代駕制度瓶頸，交通部運輸研究所於近日以預算250萬元，招標「代客駕車服務制度之研究」，研究將從5月1日開始，持續至11月30日公布結果，將實際到日本考察，並收集各國酒後代駕制度資料，以利日後供業者經營及修法參考。

運研所說明，之所以要到日本實地考察，是因發包研究前初步收集資料，發現日本代駕產業中政府具體如何管理業者、代駕業者又如何跟民眾訂立契約，有關資料甚少，所以希望透過跟日本政府、業者實際接觸，獲取相關資訊。

招標說明文件指出，國際上以日本對業者管理制度最健全，日本1975年開始就有酒後「代客駕車」服務，甚至2001年開始實行「代客開車業」法（自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律），主管單位在中央為國土交通省與警察廳，地方則為都道府縣公安委員會，提供認證業者制度。

說明文件指出，日本酒後代駕業者全國協會及相關協會也會自發性建立優良的代駕公司評鑑制度，包括有保險、無重大違規、遵守法令等，以利民眾選擇。

此外，運研所說明，城鄉差距導致發展酒後代駕條件不一，如公共運輸密度等，研究也會觀察日本如何處理類似情境。

運研所指出，礙於研究經費，只會到日本實地訪查，但由於韓國酒後代駕產業也興盛，也是研究重點之一，另也會收集美國、加拿大、新加坡、香港、德國及英國相關酒後代駕資訊。

(中時)