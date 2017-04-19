交通部將赴日考察酒後代駕 11月底產出報告
為從多方面防制酒駕，並解決國內業者發展酒後代駕制度瓶頸，交通部運輸研究所於近日以預算250萬元，招標「代客駕車服務制度之研究」，研究將從5月1日開始，持續至11月30日公布結果，將實際到日本考察，並收集各國酒後代駕制度資料，以利日後供業者經營及修法參考。
運研所說明，之所以要到日本實地考察，是因發包研究前初步收集資料，發現日本代駕產業中政府具體如何管理業者、代駕業者又如何跟民眾訂立契約，有關資料甚少，所以希望透過跟日本政府、業者實際接觸，獲取相關資訊。
招標說明文件指出，國際上以日本對業者管理制度最健全，日本1975年開始就有酒後「代客駕車」服務，甚至2001年開始實行「代客開車業」法（自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律），主管單位在中央為國土交通省與警察廳，地方則為都道府縣公安委員會，提供認證業者制度。
說明文件指出，日本酒後代駕業者全國協會及相關協會也會自發性建立優良的代駕公司評鑑制度，包括有保險、無重大違規、遵守法令等，以利民眾選擇。
此外，運研所說明，城鄉差距導致發展酒後代駕條件不一，如公共運輸密度等，研究也會觀察日本如何處理類似情境。
運研所指出，礙於研究經費，只會到日本實地訪查，但由於韓國酒後代駕產業也興盛，也是研究重點之一，另也會收集美國、加拿大、新加坡、香港、德國及英國相關酒後代駕資訊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。