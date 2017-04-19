終結羞恥！威廉王子視訊女神卡卡大聊精神疾病

女神卡卡在洛杉磯連線威廉王子。(圖/美聯社)

英國威廉王子周二分享了一段和美國流行樂天后女神卡卡透過視訊電話聊天的影片，而流行樂天后和英國皇室在聊些什麼，也引發大家的好奇！原來女神卡卡親自向威廉王子分享了自己曾患上創傷後遺症（PTSD）的歷程，兩人藉此這通電話的影片呼籲民眾面對精神疾病，也希望破除以往人們認為精神疾病很羞恥的成見。

原來近日致力於提倡精神健康的威廉王子(Prince William)，看到了女神卡卡(Lady Gaga)稱自己因19歲遭性侵，而患上創傷後遺症的公開信後，因自己也曾受喪母之痛有過心理上的困擾，而感同身受，所以決定和她聯繫。

威廉王子。(圖/美聯社)

這段由肯辛頓宮(Kensington Palace)推特所發的影片中，卡卡表示她的精神問題讓她的生活有很大的改變，而且很難向別人提起這件事，她表示：「對我來講，每天起床都感到很傷心，卻仍得上台演出，這是種很難去描述的情緒。精神病背負很多羞辱，你會覺得是自己有問題」。

威廉王子與弟弟哈利王子及老婆凱特王妃(Kate Middleton)，日前設立了慈善機構Heads Together來提倡精神健康。(圖/Twitter@Kensington Palace)

威廉王子聽完女神卡卡的經歷後也表示，「每個人公開講出心裡的感受很重要，大家要用正常的心態，去面對心理健康的問題，它就像身體健康一樣」，而女神卡卡也認同他的說法，表示公開的談論精神疾病，將讓大家看到心理疾病患者「不再躲避」。

The Duke of Cambridge and @LadyGaga join forces to encourage more people to speak openly about their mental health #OKtosay pic.twitter.com/kCuQyS3Svn — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 18, 2017

近日威廉王子與弟弟哈利王子及老婆凱特王妃(Kate Middleton)都致力於提倡精神健康，也設立了慈善機構Heads Together，而他們以自身的經歷，來呼籲大家要勇於傾訴內心的感受，保持精神上的健康。

(中時電子報)