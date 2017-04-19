清境高空景觀步道總量管制2千人 下月啟用

「清境高空觀景步道」預計5月正式啟用，遊客可在步道上飽覽山景。（廖肇祥攝）

「清境高空觀景步道」預計5月正式啟用，步道與車道分隔，遊客可安全的飽覽山景。（廖肇祥攝）

清境高空景觀步道5月啟用，原暑假舉辦的清境風車節也將在5月提前登場。（廖肇祥攝）

預計5月正式啟用的南投縣仁愛鄉清境天空步道網路爆紅，南投縣府今日正式命名為「清境高空景觀步道」，未來將採2000人總量管制，一般票價為50元，縣府已規畫與大眾交通工具結合的套票，藉此抒解清境地區停車場不足的問題。

清境高空觀景步道，原為解決台14甲線清境農場國民賓館至青青草原路段，每到假日人車爭道的問題，並營造新興景觀與安全的眺望山景平台，第1期工程從國民賓館以上壽山園至青青草原南票口已經完工，預計5月正式啟用，第2期從青青草原南票口至北票口的步道也已著手規畫爭取經費。

縣府今日正式命名為「清境高空觀景步道」，並研擬相關配套措施，票價暫訂全票50元、半票30元、身心障礙者則收取10元保險費，在蝴蝶園、青青草原南票口商圈、綿羊城堡設置售票口，並採取總量管制，縣府指出，步道原可容納6000人，但安全起見，限定總量人數不得超過2000人。

縣府觀光處指出，為鼓勵遊客搭乘公車上清境，計畫推出套票優惠外，並將和埔里工務段等單位合作，透過路況即時系統，提供即時交通訊息，讓想上清境的民眾，避開交通擁擠，每年7月暑假才登場的清境風車節，配合步道5月啟用，提前至5月1日登場，清境小瑞士花園、觀山牧區將有萬支風車點綴，暑假期間活動也會加碼，舉辦水幕雷射表演，讓遊客從白天玩到晚上。

(中時)