布萊德利庫柏女友產後未滿月長這樣 比基尼照曝光！
「全球性感王」布萊德利庫柏(Bradley Cooper)貴為世界級男神，然他早已明草有主，與俄羅斯籍超模伊蓮娜(Irina Shayk)穩定交往已2年，小倆口雖沒結婚，但辣女友在上個月21日為他生下了寶貝女兒莉亞，讓性感王正式升格新手爸。
小莉亞誕生還未滿1個月，老爸布萊德利已經出門努力賺奶粉錢，正和女神卡卡合作拍攝電影《明星的誕生(A Star is Born)》，至於媽媽呢？有別於一般產婦生產完的精疲力竭，伊蓮娜今大方在IG公開生活照，狀態讓眾人驚呆了。
只見她穿上黑色比基尼，放鬆地仰躺在紅唇形狀的飄飄床上，水波襯著她依然修長纖細的大長腿，以及根本不像剛生完孩子的平坦小腹，她還怕大家誤會是放舊照，因此標籤了「目前的狀況」，任誰看都不像是上個月還挺個大肚的新手媽，誇張的程度讓網友驚呼「不科學」，實在太驚人了！
(中時電子報)
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