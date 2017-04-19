亞錦國手加持 洄瀾鐵人賽周六鯉魚潭登場
挑戰極限！「2017洄瀾國際鐵人三項菁英賽」周六將在花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭鳴槍起跑，今年有逾800人以及14個國家鐵人好手同場較勁，即將代表台灣參加印度亞錦賽的16歲鐵人國手潘子易，也來熱身挑戰自我極限，希望把榮耀留在花蓮。
報名是勇者，完賽是英雄！花蓮縣鐵人三項主委羅名材說，邁入第15屆的洄瀾國際鐵人賽，先由鯉魚潭潭北碼頭出發，選手將泳渡1.5公里，再接續騎45公里的自行車環繞鯉魚山，最後環著鯉魚潭路跑10公里，三項全程賽事共計56.5公里。
就讀四維高中1年級的花蓮鐵人潘子易，父母都為田徑選手，去年潘子易代表花蓮縣勇奪全中運鐵人金牌，游媽媽說，就讀普通班的兒子，從小就熱愛三鐵，每天從早上5點練到7點30分，才到學校上學，下午3點下課後繼續練到晚上7點。
潘子易說，參加的選手不僅挑戰體能極限，也是對耐力與體力嚴酷考驗，希望努力締造佳績；母親笑說，皮膚白皙的潘子易「超宅」，游泳、腳踏車及跑步都在室內練習，今年通過國手選拔上台領獎時，還造成全場驚呼「好白的鐵人！」
羅名材指出，鐵人三項運動需要運用到全身不同肌群，也因為比賽時間長，需要一定的肌耐力與毅力，主辦單位今年更一針一線純手工打造象徵阿美族最高榮譽的「勇士」及「公主」頭冠主題造型獎盃，為獲獎選手「加冠」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。