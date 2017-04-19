亞錦國手加持 洄瀾鐵人賽周六鯉魚潭登場

皮膚白皙的潘子易，不少人驚呼看不出是台灣鐵人國手。（許家寧攝）

鐵人國手潘子易（左1）出身田徑家庭，就讀國中的妹妹潘昱婷也是三鐵選手。（許家寧攝）

第15屆洄瀾國際鐵人賽，周六將在鯉魚潭登場。（許家寧攝）

主辦單位手工打造阿美族最高榮譽的「勇士」及「公主」頭冠獎盃。（許家寧攝）

花蓮四維高中學生潘子易，去年勇奪全中運鐵人金牌。（許家寧攝）

挑戰極限！「2017洄瀾國際鐵人三項菁英賽」周六將在花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭鳴槍起跑，今年有逾800人以及14個國家鐵人好手同場較勁，即將代表台灣參加印度亞錦賽的16歲鐵人國手潘子易，也來熱身挑戰自我極限，希望把榮耀留在花蓮。

報名是勇者，完賽是英雄！花蓮縣鐵人三項主委羅名材說，邁入第15屆的洄瀾國際鐵人賽，先由鯉魚潭潭北碼頭出發，選手將泳渡1.5公里，再接續騎45公里的自行車環繞鯉魚山，最後環著鯉魚潭路跑10公里，三項全程賽事共計56.5公里。

就讀四維高中1年級的花蓮鐵人潘子易，父母都為田徑選手，去年潘子易代表花蓮縣勇奪全中運鐵人金牌，游媽媽說，就讀普通班的兒子，從小就熱愛三鐵，每天從早上5點練到7點30分，才到學校上學，下午3點下課後繼續練到晚上7點。

潘子易說，參加的選手不僅挑戰體能極限，也是對耐力與體力嚴酷考驗，希望努力締造佳績；母親笑說，皮膚白皙的潘子易「超宅」，游泳、腳踏車及跑步都在室內練習，今年通過國手選拔上台領獎時，還造成全場驚呼「好白的鐵人！」

羅名材指出，鐵人三項運動需要運用到全身不同肌群，也因為比賽時間長，需要一定的肌耐力與毅力，主辦單位今年更一針一線純手工打造象徵阿美族最高榮譽的「勇士」及「公主」頭冠主題造型獎盃，為獲獎選手「加冠」。

(中時)