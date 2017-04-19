飆升！BMW預期今年中國銷量漲1成
BMW集團19日參加上海車展時，宣稱今年在中國市場的汽車銷量將成長將近10%，全球銷量也將爬升大約5%至5.5%。
《路透社》(Reuters)報導，BMW行銷與業務董事Ian Robertson表示，包括集團旗下新品牌MINI在內，今年汽車在中國市場的整體銷量將達到1成漲幅。
Robertson進一步說，他預期中國政府將會放慢2018年開始實施的電動車計畫，中國當局希望車商能將電動車和油電混合車的汽車比例，在2020年達到7%比例， 2025年再達成 15%目標。但是對於BMW集團而言，完成高標的可能性很低。
他說，不管中國政府是不是在2018年就會開始推動電動車計畫，電動車在市場上依然有它強勢的地位，BMW集團提出的機制，可能結合企業平均燃油消耗率(CAFC)和用於評等或銷售電動車的新能源車輛信用機制。
(中時電子報)
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