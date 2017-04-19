外國專業人才延攬和僱用辦法草案 政院明將通過
民進黨今天中常會行政院副院長林錫耀會中表示，台灣往海外就業專業人才72.4萬人，外國到台灣的只有2到3萬，人才逆差嚴重。行政院明天將通過外國專業人才延攬和僱用辦法草案，專業人才分類增加補習班短期教授技藝人士和無雇主表演人士。
此外，林錫耀指出，去年8月1日試辦泰國和汶萊來台免簽措施，效果很好，泰國來台觀光客增加57%，汶萊增加52%，明天院會要通過擴大免簽範圍，希望進一步吸引新南向政策範圍的國家更多人來觀光。
民進黨今天下午中常會，民進黨發言人楊家俍會後轉述，行政院副院長林錫耀報告明天院會要通過外國專業人才延攬和僱用辦法，希望協助產業引進國外專業人才。
林錫耀說，專業人才的薪水門檻沒改變，要達到新台幣4,8萬以上，避免影響台灣白領人士的薪水，另外專業人才分類除了過去10項還增加2項，包括補習班短期教授技藝人士和無雇主表演人士。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。