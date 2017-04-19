外國專業人才延攬和僱用辦法草案 政院明將通過

民進黨今天中常會行政院副院長林錫耀會中表示，台灣往海外就業專業人才72.4萬人，外國到台灣的只有2到3萬，人才逆差嚴重。行政院明天將通過外國專業人才延攬和僱用辦法草案，專業人才分類增加補習班短期教授技藝人士和無雇主表演人士。

此外，林錫耀指出，去年8月1日試辦泰國和汶萊來台免簽措施，效果很好，泰國來台觀光客增加57%，汶萊增加52%，明天院會要通過擴大免簽範圍，希望進一步吸引新南向政策範圍的國家更多人來觀光。

民進黨今天下午中常會，民進黨發言人楊家俍會後轉述，行政院副院長林錫耀報告明天院會要通過外國專業人才延攬和僱用辦法，希望協助產業引進國外專業人才。

林錫耀說，專業人才的薪水門檻沒改變，要達到新台幣4,8萬以上，避免影響台灣白領人士的薪水，另外專業人才分類除了過去10項還增加2項，包括補習班短期教授技藝人士和無雇主表演人士。

(中時)