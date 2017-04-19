中市國中英語歌唱比賽 60校角逐
台中市政府教育局為提生學生外語能力及培養國際觀，特舉辦國中英語歌唱比賽，共60所公私立國中、超過1,500位學生組隊參加；從造型、表演方式、選唱歌曲等層面都別出心裁，今日在居仁國中圓滿落幕，分別由大業國中、至善國中、梨山國中小、華盛頓高中國中部獲得各分組冠軍。
教育局長彭富源說，英語歌唱比賽提供表演舞台，讓學生展現學習成果、互相觀摩交流，更讓學生走出教室、拓展學習空間及視野，也提升學習動機；比賽中學生使用簡單的道具及伴奏，運用聲音、語調充分展現口語表達能力，以及歌唱技巧、團隊默契，發揮創意展現的演出值得鼓勵及肯定。
教育局表示，市府持續推動英語教學計畫，盼提升學生英語學習興趣及成效、與國際接軌，國中英語歌唱比賽讓學習寓教於樂，也培養孩子的多元能力。這次比賽依照學校班級數分為A、B、C、D四個組別，共60所公私立國中、超過1,500位學生組隊參加，位於和平區梨山國中小學也由老師率隊，帶領學生經開車來回8小時的路程參與。
比賽依照學校班級數分為A、B、C、D四個組別，A組第一名由大業國中奪冠，第二名居仁國中、大雅國中，第三名西苑高中國中部、光榮國中、清水國中；B組第一名是至善國中、第二名漢口、后里國中，第三名大墩、雙十、中港高中國中部；C組第一名梨山國中小、第二名和平、北勢國中，第三名東新、育英、烏日國中；D組第一名則是華盛頓高中國中部，第二名明德高中國中部，第三名明道中學。
此外，比賽活動也全程錄影，並將製作成DVD，發送各校作為英語教學參考與推廣之用。
(中時)
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