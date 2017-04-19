世界書香日 新北閱讀節起跑

本月23日是世界書香日，新北市立圖書館於19日起至5月13日陸續推出「新北閱讀節」系列活動，包括「打造最愛書房」主題展、「新北閱讀愛書房」主題講座、最美親子圖書館票選、電影放映、藝文展覽等多元豐富的閱讀活動，邀請大小朋友與全世界一起閱讀。

市圖首先為借書逾期的讀者推出「逾期書回家囉！」活動，讀者只要於活動期間歸還逾期的圖書，便可以立即取消逾期停借的違規紀錄。

此外，首場大型活動「世界書香日嘉年華」行動圖書館，22日將進駐重新橋市集，現場提供熱門暢銷書、小說、休閒等適合在公共場所閱讀或借閱的書籍，民眾逛市集的同時也能帶喜歡的書回家，享受讀書樂趣。

市圖表示，「新北閱讀節」系列活動內容豐富多樣，邀請市民朋友一起來享受閱讀饗宴。詳細活動訊息可查詢新北市立圖書館網站。

(中時)