台南-澎湖最短航程 客輪新航線從將軍漁港出航

台南將軍到澎湖東吉島客輪4月啟航，航程僅需1個小時左右，對帶動兩地觀光產業發展頗有助益。（莊曜聰攝）

台南將軍到澎湖東吉島客輪4月啟航，航程僅需1個小時左右，可承載147人，每周三、六、日有固定航班，若滿40人可另外開船。（莊曜聰攝）

東吉島在澎湖南方四島國家公園區內，自然生態資源豐富，深具觀光發展潛力，從台南將軍出發僅約1小時就能到達。（莊曜聰翻攝）

澎湖南方四島國家公園有豐富的海洋資源，深具觀光潛力，有業者開闢客輪新航線，從台南將軍漁港出發，到南方四島的東吉島，航程只要1個小時左右，方便遊客及居民往來台澎兩地，雲嘉南濱海國家風景區管理處也將推廣2天1夜的海上藍色公路行程，規畫在馬沙溝遊憩區內增設住宿設施，串聯兩地觀光。

將軍漁港至東吉島直線僅23海浬，是台灣到澎湖最近距離，除南方四島國家公園自然景致外，距離望安、七美等地也比本島近，還可規畫早出晚歸的1日行程，並與西部沿海景點遊程結合，觀光選擇多元。

業者表示，雙邊航程將由「解決交通問題」提升到「發展海洋觀光」，因此將營運據點由安平移到將軍漁港；市府農業局指出，將軍漁港位於布袋高跟鞋教堂、南鯤鯓代天府、北門水晶教堂、台灣鹽博館等觀光廊帶中點，可帶動周邊觀光；雲管處處長徐振能表示，將爭取台灣好行公車增駛到將軍、七股，串聯沿海路線，並與這條臺澎海上公路連結。

目前往返將軍漁港、東吉島兩地的「東吉福氣號」已經在4月正式啟航，可搭載147人，每周三、六、日有固定航班往返，若有40人以上團體可聯繫業者加開航班，增加台澎兩地交通便利性。

(中時)